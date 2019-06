Sieben Kilometer hoch war die Aschewolke, die der indonesische Vulkan Sinabung am Sonntag in den Himmel spieh. Der Ausbruch sorgte für Panik, auch am Folgetag bestand noch die Gefahr eines neuen Ausbruchs, so der indonesische Katastrophenschutz. Die nahegelegene Stadt Karo wurde von Asche bedeckt, diese Anwohnerin erzählt: "Es war ein großer Ausbruch, wir haben so etwas noch nicht gesehen, die Aschewolke war sehr groß, hat alles verdeckt. Alle gerieten in Panik, die Kinder weinten." Zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens kam es zudem zu leichten Erdbeben. Der Sinabung Vulkan auf der Insel Sumatra war vier Jahrhunderte lang still gewesen, bevor er im Jahr 2010 wieder zum Leben erwachte. Seither brach der Vulkan regelmäßig aus.