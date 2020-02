Berlin macht sich fein für einen runden Geburtstag. Die Internationalen Filmfestspiele laden zum 70. Mal an die Spree. Seit einigen Tagen prangen bereits Filmplakate rund um das Festivalgelände am Potsdamer Platz und der Rote Teppich für die Stars aus aller Welt ist auch schon ausgerollt. Die Jubiläumsberlinale ist gleichzeitig eine Premiere für das neue Führungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Das Festivalprogramm, das die beiden vor drei Wochen präsentierten, hat den Filmexperten Scott Roxborough vom Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" überrascht. "Ich hätte gedacht, dass das 70. Jubiläum eine Riesenparty wird, bei der all das gefeiert wird, was die Berlinale über die Jahrzehnte erlebt hat. Aber das neue Management scheint es etwas ruhiger angehen zu wollen, es wirkt so, als wollten sie die ganze Veranstaltung ein bisschen runterspielen. Es wird also nicht so massiv gefeiert, das Motto heißt vielmehr "Zurück zu den Wurzeln". Man konzentriert sich mehr auf Qualitätskino und richtig starke Arthousefilme." Mit rund 340 Filmen in neun verschiedenen Kategorien ist das Programm in diesem Jahr etwas abgespeckt. Im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären treten 18 Filme an. Dem Ruf, politische Akzente zu setzen, bleibt die Berlinale aber anscheinend treu. "Es gibt einen iranischen Film mit dem Titel "There Is No Evil". Er wurde von einem Regisseur gedreht, der ein Berufsverbot im Iran hat, ihm droht Gefängnis, er kann wahrscheinlich nicht nach Berlin kommen, den Film hat er im Untergrund gedreht. Vor ein paar Jahren hatten wir auch so einen Film aus dem Iran, "Taxi", er gewann den Goldenen Bären. Ich glaube, dieser Film ist genauso stark und hat genauso viel Chancen. Und dann wird nach meiner Einschätzung auch ein lokaler Film hier viel Aufsehen erregen: "Berlin Alexanderplatz", er basiert auf dem deutschen Romanklassiker, aber er wird auf moderne Art und Weise erzählt. Die Hauptfigur ist kein Berliner, sondern ein Flüchtling aus Afrika ist, der nach Berlin kommt und versucht, seinen Weg zu gehen, genauso wie die Figur im Roman." Aber nicht nur Cineasten kommen bei der Berlinale auf ihre Kosten. Fans und Autogrammjäger können sich unter anderem auf Sigourney Weaver, Cate Blanchett, Johnny Depp und Javier Bardem freuen. Die 70. Berliner Filmfestspiele dauern bis zum 1. März, die renommierten Bären werden am 29. Februar verliehen.