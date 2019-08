Es war der vermutlich größte Einsatz der Einwanderungsbehörden in einem US-Bundesstaat: Am Mittwoch wurden in insgesamt sieben Landwirtschaftsbetrieben in Mississippi fast 700 Menschen festgenommen. Sie sollen illegal auf Plantagen gearbeitet haben. Einige der Festgenommen sollen aus "humanitären Gründen" freigelassen und später vor ein Einwanderungsgericht vorgeladen werden. Andere werden in eine Einrichtung der Einwanderungsbehörde in Louisiana gebracht. Die Behörde, das ICE - Immigration and Customs Enforcement, gab zunächst keine Auskunft über die Staatsangehörigkeit der Festgenommenen. Das mexikanische Konsulat schickte Mitarbeiter in die Region, für den Fall, dass Mexikaner betroffen sein könnten. Während der Amtszeit von Präsident Barack Obama hat die Behörde sich vor allem auf die Festnahme von Einwanderern konzentriert, die einer Ausweisung nicht nachgekommen waren oder eine Bedrohung für die Öffentlichkeit darstellten. Präsident Donald Trump hingegen hat eine harte Hand gegen Einwanderer zu einer zentralen Aufgabe seiner Präsidentschaft erklärt, weshalb das ICE nun vermehrt im Einsatz ist. Im Jahr 2018 verhaftete die Behörde 2,300 Menschen im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung, im Vorjahr waren es nur 300 Verhaftungen gewesen.