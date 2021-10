Die Glocken der Nationale Kathedrale in Washington D.C. wurden am Dienstag 700 Mal geläutet, um der rund 700.000 Amerikanerinnen und Amerikaner zu gedenken, die während der Corona-Pandemie ums Leben gekommen sind. Mehrere Menschen kamen in oder vor die Kirche, um für einen Moment innezuhalten. Im Juni hatten die Glocken bereits 600 Mal geläutet, um der damals noch 600.000 Todesopfer zu gedenken. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind in keinem Land mehr Menschen an oder mit dem Virus gestorben als in den USA, in Brasilien sind es etwas mehr als 590.000, in Indien 449. Weltweit starben mehr als 4,8 Millionen.

