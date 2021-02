Szenen aus dem Film "The Mauritanian" des britischen Regisseurs Kevin Macdonald. Es ist die Geschichte von Mohamedou, der nach den Anschlägen vom 11. September 2001 aus Mauretanien in das US-Internierungslager Guantanamo verschleppt wird. Der Film läuft im Special der diesjährigen Berlinale. Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, die Direktion des Festivals, haben in dieser Woche das Line-up der Berlinale vorgestellt. Im Wettbewerb laufen 15 Weltpremieren, darunter vier deutsche Beiträge. Es ist eine kleinere Auswahl als üblich - ja, auch das ist eine Folge der Pandemie. Der Wettbewerb der 71. Berlinale sei divers und doch ein bißchen anders als in anderen Jahren, so Mariette Rissenbeek. "Da natürlich die Präsentation bei einem Festival mit der Verleihstrategie zusammenhängt. Ein Produzent gibt seinen Film zu einem Festival, weil er sich davon etwas erhofft. Entweder einen Verkauf oder PR für seinen Verleihstart, für seinen Kinostart. Und in diesem Jahr sind das natürlich Bedingungen, die sehr schlecht herzustellen sind, weil niemand weiß, wann machen die Kinos wieder auf und wann kann ich meinen Film zeigen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir vier deutsche Filme im Wettbewerb haben, davon zum Beispiel auch ein Debüt von Daniel Brühl, den man als Schauspieler kennt. Das finde ich ein sehr schönes Projekt. Dann haben wir Filme im Wettbewerb aus Mexiko, aus Ungarn, aus Japan, also aus der übrigen Welt und viele Filme aus Europa." Es sei eine gute Mischung, die in diesem Jahr aber ohne amerikanische Independantfilme auskommen müsse. Die besonderen Produktionsbedingungen der vergangenen Monate seien manchem Beitrag durchaus anzusehen, so die Direktorin. "Bei einigen Filmen merkt man aber, dass sie in der Pandemie entstanden sind. Nicht unbedingt weil sie es thematisieren, sondern das, was uns jetzt in der Pandemie alle betrifft, dass wir Distanz halten müssen oder dass es andere Regeln gibt in der Körperlichkeit." Andere Regeln prägen auch den Ablauf des Festivals. Vom 1. bis zum 5. März kommt die Branche online zusammen. Das Publikumsfestival findet dann im Juni statt. Zum Special gehört auch "French Exit", mit Michelle Pfeiffer in der Rolle einer wohlhabenden Amerikanerin, die mit ihrem Sohn nach Paris zieht, um neu anzufangen. Neu anfangen - inmitten der Pandemie scheint das in diesem Jahr - hier und da - auch für die Berlinale zu gelten.

