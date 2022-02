Roter Teppich, Stars und Sternchen. Die 72. Berlinale hat am Donnerstagabend begonnen. Und sie sieht fast so aus, wie man sie kennt. Nachdem es im vergangenen Jahr coronabedingt nur eine Online-Ausgabe der weltberühmten internationalen Filmfestspiele gab. Doch trotz steigender Corona-Infektionszahlen findet nun eine Veranstaltung mit Vorführungen und Präsenz statt. Allerdings gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Die deutsche Schauspielerin Heike Makatasch findet dieses Vorgehen richtig und wichtig, wie sie am Donnerstagabend auf dem roten Teppich unterstrich: "Ja, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, dass es sehr eingeschränkt ist. Aber es ist wichtig. Und es ist gut, dass wir wieder in der ganzen Welt gesehen werden können. Also, ist es gut." Die Berlinale will also auch ein Zeichen der Ermutigung und der Hoffnung setzten. Als Eröffnungsfilm wurde die Weltpremiere "Peter von Kant" von François Ozon präsentiert, der im Wettbewerb läuft. Um die Goldenen und Silbernen Bären konkurrieren 18 Filme. Die Trophäen werden am 16. Februar verliehen.

