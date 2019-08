Das Risiko, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen, ist aktuell so hoch, wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Zu diesem Schluss kam das Institut für Abrüstungsforschung der Vereinten Nationen erst im Mai dieses Jahres. An kaum einem anderen Ort der Welt dürfte den Menschen die Bedeutung dieser Gefahr so deutlich sein, wie im Japanischen Nagasaki. Am 9. August 1945 feuerten die USA eine Plutoniumbombe über der Stadt ab und töteten 27.000 Menschen auf einen Schlag. Zehntausende starben in den darauffolgenden Monaten. Beim Gedenken an den Angriff zum 74. Jahrestag im Friedenspark von Nagasaki appellierte Bürgermeister Tomihisa Taue an die japanische Regierung. Das Land sollte ein internationales Abkommen gegen Atomwaffen unterschreiben. Auch Premierminister Shinzo Abe wohnte der Zeremonie bei. Er hatte sich in jüngster Vergangenheit immer wieder für die Aufrüstung Japans ausgesprochen und versucht eine Änderung der Verfassung voranzutreiben. Bisher verpflichtet die Verfassung das Land noch zum Pazifismus.