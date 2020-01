Führende politische Persönlichkeiten aus aller Welt haben sich am Montag in Polen gemeinsam mit Holocaust-Überlebenden versammelt, um des 75. Jahrestages der Befreiung des größten Vernichtungslagers der Nazis, Auschwitz, durch die sowjetische Rote Armee zu gedenken. Ein wichtiger Aspekt, der sich durch viele Beiträge des Tages zog, waren wachsende Sorgen wegen eines vielerorts wieder zunehmenden Antisemitismus. Mehr als 1,1 Millionen Menschen wurden in Auschwitz durch die Nazis getötet, die meisten von ihnen Juden. Sie wurden in Gaskammern ermordet oder starben durch Erschöpfung, Hunger, Kälte und Krankheit. Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, die Wahrheit über den Holocaust und die Erinnerung an Auschwitz könnten "nicht sterben". Mehr als ein Dutzend Staatsoberhäupter nahmen teil, dabei auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Präsident Reuven Rivlin.