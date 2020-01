In Paraguay sind am Sonntag Dutzende Häftlinge aus einem Gefängnis ausgebrochen, offenbar durch einen selbstgegrabenen Tunnel. Unter den Häftlingen waren auch Mitglieder des First Capital Command, der mächtigsten Verbrecherbande Brasiliens. Wie die Justizministerin von Paraguay mitteilte, wurden der Leiter der Haftanstalt und sechs Vollzugsbeamte entlassen. O-TON CECILIA PEREZ, JUSTIZMINISTERIN: "So etwas ist noch nie passiert. Uns war bekannt, dass es einen Plan gab, die Anführer des Capital First Command als Gegenleistung für eine große Geldsumme aus dem Gefängnis zu befreien. Das haben wir der Gefängnisleitung auch mitgeteilt." Die Polizei fahndet nun nach den Häftlingen. Erst vor einem Monat hatte sie alle Zellen durchsucht. Dabei wurde angeblich nichts Auffälliges gefunden. Das Gefängnis befindet sich in der Stadt Pedro Juan Caballero, die an der Grenze zu Brasilien liegt. In der Region sind viele Kartelle aktiv, die Drogen über die Grenze schmuggeln.