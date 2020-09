(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) "Vor 75 Jahren wurden die Vereinten Nationen gegründet. Vorausgegangen waren der von Deutschland begangene Zivilisationsbruch der Shoah und der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg. Nach dem Ende dieser Schrecken bedurfte es einer neuen Ordnung der Welt. Einer Gemeinschaft, um künftig Frieden zu wahren. Diese Ordnung wurde mit den Vereinten Nationen geschaffen. Ihr Aufgabenfeld wurde im Laufe der Jahrzehnte immer umfassender. Denn sie halfen und helfen weltweit nicht nur bei der Friedenskonsolidierung z.B. in Afghanistan oder Mali, sondern wirken zum Beispiel auch bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen mit. Außerdem haben sie großen Anteil daran, dass heute nur noch halb so viele Menschen in extremer Armut leben wie vor 20 Jahren oder dass gelungen ist, die Pocken weltweit auszurotten. Zu oft jedoch müssen die Vereinten Nationen hinter ihren Idealen zurückbleiben, weil immer wieder Interessen einzelner Mitglieder verhindern, dass das Ordnungssystem so funktioniert, wie es müsste. Doch wer meint, allein besser zurecht zu kommen, der irrt. Unser Wohlergehen ist ein geteiltes und unser Leid auch. Wir sind eine Welt." // "Die Coronavirus Pandemie ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass globale Probleme über Ländergrenzen hinweg und auf allen Ebenen Verständigung und Zusammenarbeit erfordern. Die Vereinten Nationen können letztlich nur so gut sein, wie ihre Mitglieder sich einig werden. Gerade auch bei schwierigsten Sicherheitsfragen, die sich zum Beispiel mit Blick auf die Lage in Libyen und die Tragödie in Syrien stellen, gilt es trotz aller Rückschläge, alles dafür zu tun, gemeinsame und damit tragfähige Antworten zu finden." // "Ich wünsche den Vereinten Nationen und ihren Mitgliedern den nötigen Mut, die Ausdauer und den Gemeinschaftssinn, um gemeinsame Aufgaben gemeinsam anzugehen. In diesem Sinne danke ich allen für ihr Engagement und wünsche eine gelungene Woche in diesem Jubiläumsjahr. Herzliche Grüße nach New York."

