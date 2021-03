Nur nicht aus dem Takt kommen - Tanzen ist für Bob Holzman mehr als nur ein Hobby. Der 89-jährige New Yorker will so bald wie möglich wieder auf's Parkett. Als die Corona-Impfungen in seiner Heimatstadt starteten, zögerte er keine Sekunde. Wegen der Pandemie hatte er 2020 zum ersten Mal seit 30 Jahren auf seine heißgeliebte Midsummer Night Swing Party verzichten müssen. Nun hofft er auf eine glücklichere Saison. "Hier im Bryant Park haben sie eine Tanzserie, die im Mai beginnt. Ich hoffe, dass sie stattfinden wird. Es gibt zwar keine Gewissheit, aber es gehört zu den Dingen, auf die ich mich freue. Wenn ich im Lockdown bin, kann ich immer mein Gehirn, meinen Körper und alles auf etwas projizieren und hoffen, dass ich zur Normalität zurückkehren kann. Und ich bin sicher, dass ich in dieser Hinsicht viel Gesellschaft habe. Es gibt so viele Menschen, die nur darauf zu warten scheinen, rauszugehen und normale Dinge zu tun." Ganz konnte er das Tanzen auch im Lockdown nicht seinlassen. Mit einer Freundin schwoofte er letzten Herbst auf Abstand. "Sie brachte ein Springseil und die ganze Musik mit und dann haben wir mit 'Social Distancing' getanzt. Sie an einem Ende des Seils, ich am anderen." Trotzdem hat Holzman das letzte Jahr meist alleine Zuhause verbracht. Mit Lesen oder beim Scrabble-Spielen mit einem Online-Freund. "Menschen in meinem Alter, scheinen viel besser mit der Realität von COVID zurechtzukommen als Menschen, die ein ganzes Stück jünger sind. Ich vermute, das hat mit der Tatsache zu tun, dass man als Senior schon eine Weile gelebt hat. Man hat die nötigen Mittel und die Erfahrung, um mit fast jedem Problem umgehen zu können." Trotzdem, Altwerden sei nichts für Feiglinge, räumt Holzman ein. Niemand in seinem Alter springe wohl morgens einfach aus dem Bett. "Aber ich für meinen Teil schätze mich glücklich, dass ich immer noch tanzen und herumspringen und mit meinem Einkaufswagen shoppen gehen kann. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass ich wieder alles machen können werde, was ich auch vorher gemacht habe und zwar mit einem Gefühl von Dankbarkeit, dass ich es geschafft habe, da durchzugehen. Ich freue mich sogar auf die nächsten Jahre. Wissen Sie, was immer im Scherz zu den Leuten sage? Wenn ich 100 werde, schreib' ich das Buch."

Mehr