STORY: Voller Bahnsteig am Samstag am Hauptbahnhof in Berlin. Es war das erste Wochenende, dazu noch Pfingsten, nach dem Startschuss für das 9-Euro-Ticket. In Regionalzügen in Richtung Ostsee machte sich das am Samstag durchaus bemerkbar, nachdem die Auslastung vieler Verbindungen unter der Woche noch übersichtlich geblieben war. So hatte es die Bahn mitgeteilt. Nicht so in den Waggons etwa nach Wismar oder Rostock, also in Richtung Ostsee. Manöverkritik hier unterwegs in Kratzeburg während eines Zwischenstopps, wohl wegen defekter Türen - und dann in Warnemünde. Wie lief die 9-Euro-Ticket-Pfingsfahrt Richtung Urlaubsfeeling? "Die wissen ja, dass sie so und so viel Tickets verkauft haben. Und dann setzen sie so kleine Züge ein, das ist doch unnormal. Ein Hoch der Deutschen Bahn. Verdienen Milliarden und dann hast Du so eine Scheiße." "Das ist jetzt das erste Mal. Ich habe gesagt, gut, das mach ich, das tu ich mir an. Ich versuch's. Und ich finde es immer noch sehr schön. Jederzeit wieder." "Das ging nach hinten los. Wir dachten, das wird ein ganz chilliger Tag und dann war es ein reinster Reinfall heute. Es war wirklich als ob alle aufeinander liegen, wirklich, wir saßen auf dem Boden, es ging gar nicht. Und respektlos waren die Leute auch noch. Nee. Ich würde es nicht noch mal machen mit dem 9-Euro-Ticket, sondern ich würde wirklich Geld bezahlen und herkommen." "Ich bin von Güstrow nach Warnemünde gefahren. Mit dem 9-Euro-Ticket, ich habe mir das gestern gekauft. Und ich muss sagen, dafür, dass es ja jetzt das 9-Euro-Ticket gerade erst gibt, geht das klar im Zug. Aber es ist reichlich voll." Und auch die als durchaus exklusiv geltende Urlaubsinsel Sylt in der Nordsee begrüßte am Samstag weitere Gäste, die mit dem 9-Euro-Ticket über den Hindenburgdamm angereist sein dürften. Hier und anderswo in Deutschland hatten Verkehrsverbünde und Gemeinden vor einem nicht zu bewältigenden Ansturm durch das neue Ticket gewarnt.

Mehr