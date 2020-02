Ein Stau mitten in Berlin? Nichts Besonderes, möchte man meinen. Hier aber schon - denn es gibt "in echt" gar keinen Stau. Nur einen, den der Online-Kartendienst "Google Maps" angezeigt haben soll. Dem Berliner Künstler Simon Weckert scheint es mit einem dieser Tage veröffentlichten Video gelungen, den Internetkonzern "Google" vorzuführen. Nach eigener Aussage brauchte Weckert dafür kaum mehr als einen Handwagen voll mit 99 ausgeliehenen Smartphones. Und schon "dachte" Google Maps, auf Weckerts Fußweg mit 99 Handys im Gepäck wäre ein Stau. Dabei war es, laut Simon Weckert, nur eine künstlerische Performance. Hingegen ging die mehr oder weniger "künstliche Intelligenz" von "Google" offenbar davon aus, dass 99 Smartphones am selben Ort rund 100 Menschen bedeuten. Also mindestens einen Stau, und genau den zeigte das System mit roter Warnfarbe dann auch an - obwohl die Straßen hier in Mitte in der Nähe der Spree zu dieser Zeit ziemlich leer waren, was Menschen und Autos anging. Simon Weckert sagt, er verstehe sich als Künstler mit einem Schwerpunkt für die digitale Welt. Er nannte dieses Projekt "#googlemapshacks". Mit dieser Aktion habe er zeigen wollen, wie sehr Navigationsdienste - und hier vor allem der klare Weltmarktführer "Google Maps" - unser Verhältnis zur außermedialen Wirklichkeit beeinflussen und ändern. Laut Medienberichten wurde Weckert zu dieser Vorführung unter anderem dadurch angeregt, als er auf einer Demonstration am 1.Mai in Kreuzberg unterwegs gewesen und für das Gebiet durch "Google Maps" ein Superstau angezeigt worden sei. Dabei sei auf der Demo-Route überhaupt kein Auto unterwegs gewesen. Offenbar habe der Internetkonzern "Google" Zugriff auf viele Handydaten von Demonstranten gehabt, obwohl die vermutlich kaum den Navigationsdienst "Google Maps" aktiviert hätten. Diese besondere "virtuelle Realität" habe er, gewissermaßen "datensammel-kritisch", simulieren wollen.