STORY: Wie sagt der Volksmund noch mal? Respekt vor dem Alter. Und daraus könnte man dann wohl auch ableiten: extrem großen Respekt vor dem hohen Alter. Denn den hat dieser Mann hier verdient. Mit 99 Jahren steht der Australier Henry Young noch äußerst aktiv auf dem Tennisplatz. Bei einem Wohltätigkeits-Event spielte Young am Mittwoch in Adelaide gegen den 21-jährigen italienischen Profi Jannik Sinner. Danach soll sich der Italiener schwer beeindruckt gezeigt haben. Besonders seien ihm die Kraft und Willensstärke von Henry Young aufgefallen. Und das war wohl erst das Aufwärm-Match. Denn in wenigen Tagen soll der 99-jährige Henry Young gegen den 98-jährigen Leonid Stanislavskyj antreten. Die Partie steigt im Melbourne Park und trägt den Titel "Battle of the Centurions". Und das ganze ist für einen guten Zweck gedacht: Denn mit der Veranstaltung soll Geld für die Ukraine gesammelt werden.

