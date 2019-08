Der US-Rapper A$AP Rocky ist in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt worden. Nach einer Entscheidung des zuständigen Bezirksgericht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm muss er aber nicht ins Gefängnis. Hintergrund ist eine Schlägerei, in die der Musiker und zwei Begleiter Ende Juni in Stockholm verwickelt waren. Auch die Begleiter wurden wegen Körperverletzung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Angeklagten einen Mann geschlagen und getreten hatten, als dieser schon am Boden lag. Dabei habe es sich nicht um Notwehr gehandelt, urteilte das Gericht. Richter Per Lennerbrandt: "Alles in allem sind die Angeklagten wegen dieses Angriffs verurteilt worden. Dabei wurde die Tat nicht als geringfügig eingestuft. Das Bezirksgericht ist der Ansicht, dass es in diesem Fall sowohl belastende als auch mildernde Umstände gibt. Aber unter Berücksichtigung all dieser Umstände ist das Bezirksgericht der Ansicht, dass die Tat nicht so schwerwiegend war, dass dafür eine Gefängnisstrafe verhängt werden sollte. Deshalb konnte eine Bewährungsstrafe ausgesprochen werden." Der Rapper und seine verurteilten Begleiter müssen dem Kläger jetzt umgerechnet 1200 Euro Schadensersatz zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Monate Gefängnis gefordert. Der Fall hatte besonders in den USA für Aufregung gesorgt. Fans und Kollegen forderten die Freilassung des Musikers. Sogar US-Präsident Donald Trump schaltete sich ein und ging dabei auf Konfrontationskurs zur schwedischen Regierung.