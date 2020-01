Die Gewerkschaft UFO will den dreitägigen Streik der Flugbegleiter zunächst nicht weiter fortsetzen. Ab Donnerstag soll die Lufthansa-Tochter Germanwings also wieder fliegen. Wie es in der Auseinandersetzung mit dem Konzern weitergehen solle, wolle man am Sonntag beraten, sagte UFO-Sprecher Nicoley Baublies. Der Streik der Flugbegleiter habe dazu geführt, dass in den drei Tagen von 220 planmäßigen Germanwings-Flügen nur 20 gestartet seien. Die Lufthansa verwies wiederum darauf, dass aus der Konzernfamilie andere Tochter-Unternehmen wie Austrian Airline eingesprungen seien und sich die Auswirkungen auf die Passagiere so in Grenzen gehalten hätten. In dem festgefahrenen Tarifstreit für die 22.000 Kabinenmitarbeiter des Lufthansa-Konzerns geht es unter anderem um Zulagen und Arbeitsbedingungen.