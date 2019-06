Mit dem ersten Juni-Wochenende scheint vielerorts der Sommer loszugehen. "Ich liebe den Sommer. Wir sind ganz froh. Es hat jetzt lange genug geregnet und so und jetzt geht es endlich los." Wie hier in Frankfurt genossen viele Sonnenhungrige Temperaturen um 30 °C, püntklich zum meteorologischen Sommeranfang. "Ich finde es cool, weil da kann man ins Schwimmbad gehen. Im Winter muss man sich immer so warm anziehen und hier kann man mit der kurzen Hose rumlaufen. Das ist schön." Die kommende Woche könnte dann wieder einige Turbulenzen bringen und die Badegelüste erst einmal unterbrechen. Zur Sommerhitze gesellen sich von Westeuropa her feuchte Luftmassen. Die Meteorologen rechnen mit Gewittern, die zum Teil heftig ausfallen können.