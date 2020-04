In diesem Miet-Apartment in der südspanischen Stadt Ronda haben Marius Mertens und Kristof Kose rund zwei Monate verbracht, ungewollt wegen der Corona-Pandemie. Am Sonntag konnten sich die beiden Deutschen auf den Heimweg machen. Wohnungsschlüssel weg hieß es da, wohl ohne allzu viel Wehmut. Eigentlich wollten die beiden im Geländewagen quer durch Europa touren, eigentlich. Dann kam der Virus. nun geht es Richtung Heimat. Vorher noch einmal volltanken, klar, immerhin stehen ihnen rund 3.000 Kilometer Fahrstrecke bevor. Die Zeit im Wartemodus war alles andere als ereignisreich, erzählt Kristof Kose. "Wir haben einige Wochen lang im Prinzip nur ausgeharrt. Der Lockdown wurde immer weiter verlängert. Aber jetzt kehren wir zu unseren Familien zurück und schauen, was passiert. Und vielleicht kommen wir wieder, wenn alles in Ordnung ist." Das könnte indes lange dauern. Die Bundesregierung will Anfang Mai über die Reisewarnung entscheiden, die derzeit für alle Länder der Welt gilt. Und die Regierung in Madrid leitet aktuell zwar vorsichtige Lockerungen ein, allerdings zählt Spanien zu den am härtesten von der Pandemie betroffenen Ländern. Am Montag hieß es seitens des spanischen Gesundheitsministeriums, binnen eines Tages seien 331 weitere Menschen in Folge einer Corona-Erkrankung gestorben. Insgesamt wurden bislang mehr als 23.500 Covid-19-Tote registriert.