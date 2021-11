Am ersten Tag der verschärften Corona-Maßnahmen in Sachsen liegt die Landeshauptstadt Dresden ziemlich verwaist da. Kaum ein Mensch ist am Montag auf den Straßen, nur die Abbau-Arbeiten auf dem abgesagten Striezelmarkt laufen auf Hochtouren. Passanten reagieren unterschiedlich darauf: O-TON GÜNTHER KRAUSE, PASSANT ("Dem stehe ich also vollkommen emotionslos gegenüber, weil ich nie großer Fan vom Weihnachtsmarkt bin.") O-TON SARAH KRELL, PASSANTIN ("Ganz traurig, weil ich denke, man hätte das mit dem 2G lösen können. Die Buden sind ja doch ein Stück auseinander. Aber ja, es tut schon weh, wenn man sieht, dass sie alles wieder abbauen müssen, was extra aufgebaut haben.") O-TON PASSANT OHNE NAMENSNENNUNG ("Traurig aber wahr. Schön sieht es ja aus, nicht?") Am Freitag hatte Sachsen angekündigt, mit starken Einschränkungen für Ungeimpfte, der Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen und der Absage von Veranstaltungen wie eben Weihnachtsmärkten die Corona-Welle zu brechen. Die Infektionszahlen in Sachsen sind weiterhin relativ hoch. Der Medizinische Vorstand der Uniklinik hier, Michael Albrecht, sagt, er gehe davon aus, dass man absehbar bei einer allgemeinen Impfpflicht landen werde. "Wir haben bei den Intensiv-Patienten mit den sehr schweren Verläufen immer noch 85 bis 87 Prozent, die ungeimpft sind. Und bei den allgemeinen Covid-Patienten, also die, die ins Krankenhaus müssen, weil sie zu Hause nicht mehr versorgt werden können, ohne aber auf eine Intensivstation zu müssen, da steigt die Quote der Geimpften an, da liegen wir jetzt bei etwa 40, 45 Prozent". Man habe im Umkreis Regionen mit Impfquoten von nur gut 40 Prozent. Das bedeute, man erwarte auch in den nächsten Tagen und Wochen einen massiven weiteren Anstieg der Patientenzahlen.

