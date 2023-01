STORY: Die Öffnung der chinesischen Grenzen und der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dämpfen die Konjunkturängste der Anleger. Der deutsche Leitindex Dax notierte zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent höher bei 14.651 Punkten. Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA seien nicht so stark wie erwartet gestiegen, hieß es. Dies könne die Gefahr von anhaltend hohen Inflationsraten verringern. Dennoch bleibe die Lage schwierig, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Das erste Halbjahr wird verdammt hart werden. Wir sehen zwar, dass die Inflation runterkommt, dass die Notwendigkeit, dass die US-Notenbank die Zinserhöhungen weitertreibt, hat sich auch verringert. Aber die Konjunktur. Da müssen wir aufpassen, dass die Rezession nicht so schlimm wird. Und hier ist die Schlüsselfrage, was macht China?" Trotz des Krieges in der Ukraine herrscht zu Beginn des Jahres, an der Börse der Optimismus vor. Anleger blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euro-Raum wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Das teilte die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter gut 1200 Investoren mit. Das ist der höchste Stand seit Juni 2022. Die Aussichten wurden so gut bewertet wie seit knapp einem Jahr nicht mehr. Und auch die aktuelle Lage wurde nicht mehr so düster bewertet. Überraschend hohe Gasfüllstände, das milde Winterwetter und die weiter stabilen Arbeitsmärkte trügen dazu bei, dass nicht mehr ganz so pessimistisch auf die Konjunktur geschaut werde. Allerdings sollte dies nicht als generelle Trendwende fehlinterpretiert werden, hieß es.

