Jetzt ist es offiziell. Das größte Volksfest der Welt findet in diesem Jahr nicht statt. Gemeinsam mit der Stadt München und Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Absage des Oktoberfest beschlossen. Die Wirte hätten für diese Entscheidung volles Verständnis, sagte der Sprecher der Wiesn-Wirte Peter Inselkammer. Trotzdem sei die Absage eine Entscheidung, von der man gehofft habe, dass sie nie komme, so Inselkammer: "Wir alle kennen die Zahlen. Die Wiesn hat ungefähr ein Wertschöpfungspotential von ca. 1,5 Milliarden für die Stadt München und das Umland. Es profitieren ja viele davon. Das sind ja nicht nur die, die auf dem Oktoberfest sind. Ob das jetzt Wirte sind, Schausteller, auch Mandelverkäufer, kleine Souvenirläden, sondern viele drumrum, die davon profitieren. Die ganze Stadt, die Hotellerie, die Gastronomie, der Einzelhandel und auch das Taxigewerbe, zum Beispiel. Und all diejenigen sind davon betroffen, all die haben natürlich jetzt finanzielle Einbußen, und das wird man schon merken auf die Dauer, dass der Stadt da einiges fehlt." Die Absage des Oktoberfestes habe eine historische Dimension, sagt Inselkammer. Die finanziellen Folgen seien noch gar nicht absehbar. Auch Anja Flohr macht sich große Sorgen. Die Geschäftsfrau betreibt mehrere Souvenirläden in der Nähe des Hofbräuhauses: "Ein Riesendesaster letztendlich, weil Oktoberfest ist natürlich das Event überhaupt, da müssen wir über den ganzen Winter mit kommen. Jetzt ist es ja sowieso schon so, dass kein Tourist mehr kommt, die ganzen Gastronomiebereiche sind ja zu. Also, wer soll hier bei uns zum Beispiel Richtung Hofbräuhaus gehen? Für uns ist das jetzt ganz schlimm." Es ist das erste Mal seit mehr als 70 Jahren, dass das Oktoberfest ausfällt. Im nächsten Jahr soll es am 18. September eröffnen. Und dann - so die Hoffnung - wird es wieder heißen: O´zapft is.