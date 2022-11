STORY: Mehrfach war der Start verschoben worden, nun hat es geklappt. Von Cape Canaveral in Florida aus ist eine Rakete des Nasa-Space-Launch-Systems am Mittwoch in den Weltraum gestartet. Sie bringt eine unbemannte Orion-Kapsel auf eine 25-tägige Reise um den Mond. Bisher hatten technische Schwierigkeiten und ein Wirbelsturm den Start verhindert. In der Nacht zum Mittwoch war erneut ein Problem aufgetaucht: ein Wasserstoffleck in den Treibstoffleitungen - konnte aber behoben werden. Die Nasa-Mitarbeiter hofften auf einen günstigen Start und wurden nicht enttäuscht, so auch Astronautin Christina Koch. "Wenn wir später eine Mission mit einer Besatzung haben, müssen wir wissen, dass das Fahrzeug und die Rakete sicher sind, und das werden wir bei dieser Mission lernen. Wir werden also sowohl die Orion-Kapsel als auch die SLS-Rakete testen. Wir werden uns ansehen, wie sie im tiefen Weltraum über längere Zeiträume funktioniert. Wie funktioniert der Hitzeschild, wenn er das Gefährt abbremsen muss, um wieder auf der Erde zu landen?" Die Erkenntnisse der kommenden Reisen zum Mond sollen dann bei der Vorbereitung einer Marsmission helfen. Zunächst aber sind weitere Artemis-Missionen geplant. In einigen Jahre dann auch bemannt, mit Artemis III. Unter den Raumfahrenden zum Mond wird dann wohl auch Christina Koch sein.

