(HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet.) Frage: Gottfried Curio, AfD: Sehen Sie die Maßnahme eines Grundrechteentzugs, gar bei Gleichsetzung von Rechtsextremisten und einer politischen Rechten, welche der Feind sei, als geeignetes Mittel, Schwachstellen der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Extremismus zu schließen? Oder würden Sie sich von einem solchen Vorgehen distanzieren? Antwort: Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU: "Der Kampf gegen Rechtsextremismus erfordert eine klare Abgrenzung von Rechtsextremismus. Die nehmen wir vor und die muss im politischen Raum durchgesetzt werden. Und darüber hinaus ist es ganz ganz wichtig, dass wir zusammenhalten, dort wo es um diese Abgrenzung geht. Und dass wir auch gar keine Lücken eröffnen, um überhaupt Gedanken zuzulassen, die solchen rechtsextremistischen Taten in irgendeiner Weise Legitimität verschaffen. Das ist eine Aufgabe des gesamten politischen Spektrums". Frage: Martin E. Renner, AfD: "Sie haben ja so gerne so Worte wie Multikulturalismus, Multilateralismus, Universalismus, Globalismus. Bei diesen ganzen Ismen, spielt da auch das Wohl des Bürgers unserer Gesellschaft noch eine Rolle?" Antwort: Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU: "Ich bin zutiefst davon überzeugt dass in Zeiten der Globalisierung, ich bitte zu beachten, das Ende. Dass in Zeiten der Globalisierung, wir gut daran tun, immer auch die Interessen anderer zu bedenken. Weil, wenn man sich nur noch auf seine eigenen Interessen konzentriert, führt man ein Land in die Katastrophe. Davon bin ich zutiefst überzeugt." Frage: Oliver Luksic, FDP: "Möchten Sie heute ausschließen, dass eine andere Form der Maut mit ihnen eingeführt wird? Oder arbeitet die Bundesregierung weiter und hält es sich offen, eine andere Form der Maut einzuführen?" Antwort Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU: "Diese Form, wie wir sie jetzt gewählt hatten, wie sie mit der Europäischen Kommission abgesprochen war, geht nicht mehr, das ist klar. Und jetzt sind wir insgesamt an einer Stelle, wo wir die Bepreisung in den gesamten Bereich von Klimaausstoß noch mal uns anschauen. Und was die Ergebnisse sein werden, kann ich heute nicht sagen Deshalb schließe ich nichts ein und nichts aus." Frage: Kirsten Kappert-Gonther, Bündnis 90/Die Grünen: Ich möchte gerne wissen, wie sie das beurteilen, dass Deutschland das letzte Land ist, was diese Werbung noch zulässt? Und wann sie endlich der Prävention Vorrang einräumen werden, vor den wirtschaftlichen Interessen zulasten der Gesundheit?" Antwort Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU: "Da ich heute darüber berichten kann, dass wir heute im Kabinett wie versprochen die Rüstungsexport-Richtlinien hatten, die auch ein schwierige Sache war, sage ich einfach mal, bis zum Jahresende werden wir eine Haltung dazu finden. Wenn es nach mir geht, sollten wir das Tabakwerbeverbot, also die Werbung für Tabakprodukte verbieten."