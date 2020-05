In der parlamentarischen Versammlung von Hongkong, dem sogenannten Legislativrat, ist es am Donnerstag zu Auseinandersetzungen gekommen. Zwei pro-demokratische Abgeordnete wurden aus dem Saal gebracht. Thema der Debatte war ein Gesetzesentwurf gewesen, der die Missachtung der chinesischen Nationalhymne zu einem Straftatbestand machen würde. Auch der Ton im Konflikt zwischen den USA und China über Hongkong verschärft sich. Die USA haben am Mittwoch bei den Vereinten Nationen eine außerordentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt, wegen der chinesischen Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Es handele sich um eine "dringende globale Angelegenheit", die den "Weltfrieden und die internationale Sicherheit" betreffe. Außenminister Mike Pompeo sagte am Mittwoch, Hongkong genieße nicht mehr ausreichend Autonomie von der Regierung in Peking. US-Präsident Donald Trump liegt zudem ein Gesetzesentwurf zur Unterzeichnung vor, durch den China wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren mit stärkeren Sanktionen belegt werden kann.