Das Berliner Abgeordnetenhaus hat dem umstrittenen Mietendeckel für die Hauptstadt zugestimmt. In namentlicher Abstimmung votierte am Donnerstag eine Mehrheit für den Gesetzentwurf - trotz heftiger Kritik aus Opposition und Wirtschaft. Mit dem bundesweit einmaligen Gesetz will der rot-rot-grüne Senat einen weiteren Anstieg der Mieten in Berlin verhindern. Bausenatorin Karin Lompscher, von der Partei „Die Linke": "Wir haben drei Elemente in diesem Gesetz, das eine ist der Mietenstop, der gilt rückwirkend zum Stichtag 18. Juni. Das zweite ist die Begrenzung von Wiedervermietungs-Mieten, die entweder zur Vormiete oder, wenn diese höher waren, dann zu den neu definierten Mietobergrenzen ist. Und neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes besteht dann drittens die Möglichkeit, überhöhte Mieten, und das sind Mieten, die 20 Prozent über der gesetzlich zulässigen Obergrenze, eventuell plus der Zuschläge liegen, dass die dann abgesenkt werden." Die Union kritisierte den Schritt. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger: "Ich mache mir große Sorgen für die Mieter in Berlin, weil ihnen wird es jetzt überlassen, sich mit ihren Vermietern über Jahre zu streiten, auf eigenes Kostenrisiko. Das ist weder mieterfreundlich noch sozial. Und deswegen werden wir als CDU-Fraktion eine direkte Klage zum Verfassungsgericht einleiten, um den Mietern diese Last und dieses Klagerisiko zu nehmen." Die Mietenbegrenzung soll für fünf Jahre gelten. Es gibt allerdings Ausnahmen für Sozialwohnungen und Neubauten.