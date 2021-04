Die Abiturprüfungen sind im Gange, wie schon im Jahr zuvor mit Hindernissen. Denn wie bereits zu Beginn der Corona-Pandemie mussten sich die angehenden Abiturienten auch 2021 unter erschwerten Bedingungen auf die Prüfungen vorbereiten. Vor allem mache den Schülern aber noch etwas anderes als das Lernen zu schaffen, sagt Schulleiter Robert Fuß vom Paul-Natorp-Gymnasium in Berlin. O-Ton: "Sie sind, glaube ich, vor allen Dingen traurig, dass die schönen Dinge, die für Schülerinnen und Schüler mit dem Abitur verbunden sind, als da wären die Motto-Woche, der Abistreich, der Abiball, die Abifahrt, dass diese Dinge in diesem Jahr mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden können. Also Abiball im Sommer, mal sehen, aber wahrscheinlich ja nicht. Und das ist, glaube ich, das, was die Schülerinnen und Schüler am meisten belastet. Denn man muss sich ja klarmachen: Ein Jahr ist für einen 17-, 18-Jährigen viel, viel länger als für jemanden, der 40, 50 oder 60 ist." Der Schulleiter zeigte sich aber dennoch froh, dass die Prüfungen stattfinden können und sagt, er sehe seine Abiturienten auch gut darauf vorbereitet: O-Ton: "Es gab vielleicht bei diesem Jahrgang hier im zweiten Semester sicherlich weniger Unterricht als normal. Jetzt im vierten Semester, was ja fast komplett digital abgelaufen ist, also durch Online-Unterricht haben wir alle Inhalte geschafft, die man sonst auch schafft. Es gibt auch sonst Krankheiten von Lehrkräften und so weiter." Der Schulleiter sagt, die Schülerinnen und Schüler hier am Gymnasium seien ziemlich diszipliniert. Zumindest, was die Schulzeit betreffe. Auch deshalb habe es seit Beginn der Testpflicht hier noch keinen Corona-Fall gegeben.

