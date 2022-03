STORY: Der russische Unternehmer Roman Abramowitsch will den englischen Fußball-Club FC Chelsea verkaufen und mit dem Geld nach eigenen Angaben den Opfern des Ukraine-Konflikts helfen. Er habe seine Entscheidungen immer im besten Interesse des Vereins getroffen, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des Vereins. Nun sei der Verkauf nach seiner Ansicht im Interesse des Clubs, der Fans, der Mitarbeiter sowie der Sponsoren und Partner. Er werde keine Rückzahlung seiner Darlehen an den Londoner Club verlangen, dem er nach Medienberichten insgesamt 1,5 Milliarden Pfund geliehen haben soll. Der Milliardär gilt als Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Die britische Regierung arbeitet einer Zeitung zufolge an Plänen, um den Besitz von russischen Oligarchen im Land beschlagnahmen zu können. Betroffen wären neun Oligarchen, gegen die Großbritannien Sanktionen erlassen hat. Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss hatte bereits Intersse am FC Chelsea bekundet.

Mehr