Nachdem Donald Trump am Wochenende den Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien verlangt hatte, gab es am Montag klare Worte aus dem Regierungslager. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: "Ja, ich bin da sehr, sehr kritisch bei der ganzen Sache und im Übrigen ist das so: da haben wir auch keine Mehrheit im Bundestag dafür." Auch Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, dass man nur die bisherigen Beiträge zur Anti-IS-Koalition fortführen wolle. Derzeit sind für den Einsatz gegen den IS knapp 400 deutsche Soldaten in Jordanien und dem Irak stationiert. Aus der Opposition äußerte sich Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter: "Der Einsatz in Syrien ist bereits jetzt hochproblematisch und völkerrechtswidrig. Und dieser Einsatz darf auf gar keinen Fall ausgeweitet werden." Das noch bis Oktober gültige Bundestagsmandat umfasst den Einsatz von Tornado-Aufklärungsjets über Syrien und dem Irak sowie die Ausbildung irakischer Soldaten in deren Heimat.