STORY: Abschied von Twitter - auf Twitter. Mitarbeitende des US-Social-Media-Unternehmens haben mit Tweets Nachricht von ihrem Ausscheiden gegeben, viele mit dem Hashtag "Love Where You Worked", Liebe den Ort, an dem Du gearbeitet hast. Zuvor hatte Neueigentümer Elon Musk seine Angestellten per Mail vor die Wahl gestellt, lange Arbeitszeiten bei hoher Intensität in Kauf zu nehmen oder mit einer Abfindung zu gehen. Wer bleibe, solle mit einem "Ja" auf die E-Mail antworten, so haben es Betroffene berichtet. Insidern zufolge sollen einige Büros bereits am Montag geschlossen werden. Einige Mitarbeitende seien bereits am Donnerstag von Sicherheitskräften hinaus eskortiert worden. Einer Umfrage der Arbeitsplatz-App Blind zufolge haben sich mehr als 40 Prozent der 180 Befragten für einen Abschied entschieden. Ein Viertel gab an, nur widerwillig zu bleiben. Sieben Prozent hätten den Bedingungen uneingeschränkt zu gestimmt. Zuletzt war aber unklar, wie viele der aktuell rund 3000 Beschäftigten tatsächlich bleiben wollen. Musk hatte bereits etwa die Hälfte der ursprünglich 7.500 Twitter-Mitarbeiter entlassen, darunter auch das Top-Management. Kurz danach hatte er einige der Gekündigten gebeten, doch zu bleiben. Dann schaffte er die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice ab. Außerdem kündigte er an, die Verhaltensregeln auf Twitter zu lockern. Kritiker befürchten, dass sich der Dienst dadurch zum Tummelplatz für Falschmeldungen und Verschwörungstheorien entwickelt. Unter den Entlassen sind viele Ingenieure, die für die Behebung von Fehlern und die Verhinderung von Serviceausfällen zuständig waren. Das Unternehmen selbst ließ eine Bitte um Stellungnahme zunächst unbeantwortet.

