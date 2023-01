STORY: Am frühen Montagmorgen wurde der Leichnahm des früheren Papstes Bendikt XVI. in den Peterdom gebracht. Bis Mittwochabend haben die Trauernden nun Zeit, sich von ihm zu verbachieden. Der Petersdom ist an diesen Tagen bis 19 Uhr geöffnet. Den Angaben der römischen Behörden zufolge wird mit rund 35.000 Besuchern täglich gerechnet, zu normalen Zeiten sind es etwa 20.000. Zu den ersten, die Benedikt die letzte Ehre aufwiesen, gehörte auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie hatte Benedikt nach dessen Tod als "Gigant des Glaubens und der Vernunft benzeichnet". Schon im Morgengrauen hatte sich auf dem Petersplatz eine lange Schlange von Menschen gebildet, die persönlich von dem früheren Oberhaupt der katholischen Kirche Abschied nehmen wollen. Doch anders als nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. im April 2005 wird kein Massenandrang von Pilgern erwartet. Die Beerdigungsfeier von Benedikt XVI. ist für Donnerstag geplant. Nach Wunsch des Verstorbenen soll sie feierlich, aber schlicht ausfallen, wie das vatikanische Presseamt angekündigt hat. Papst Franziskus wird das Requiem leiten. Zu Benedikts Trauerfeier werden rund 60.000 Menschen erwartet, darunter Kardinäle und Staatsoberhäupter. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt.

Mehr