STORY: In ganz Großbritannien haben die Menschen am Sonntagabend mit einer Schweigeminute der verstorbenen Königin Elizabeth II. gedacht. Auch Premierministerin Liz Truss und ihr Mann hielten vor ihrem Haus in London inne. Landesweit unterbrachen die Menschen ihre Tätigkeiten, um der am längsten dienenden Monarchin der britischen Geschichte zu gedenken. Die Schweigeminute wurde in mehreren englischen Städten, sowie in Nordirland und Wales abgehalten. Am frühen Montagmorgen nutzten noch Bürgerinnen und Bürger das verbleibende Zeitfenster, um der Queen, deren Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt war, die letzte Ehre zu erweisen. Danach endete diese Gelegenheit, für die Öffentlichkeit, Abschied zu nehmen. Zum Staatsbegräbnis und der Trauerfeier an diesem Montag werden etwa 2000 Gäste erwartet. Deutschland wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. US-Präsident Joe Biden nimmt mit seiner Frau Jill teil. Erwartet wird auch der japanische Kaiser Naruhito. Nicht eingeladen sind Vertreter Russlands. Es ist das erste Staatsbegräbnis in Großbritannien seit dem Tod des einstigen Premierministers Winston Churchill im Jahr 1965. Die Londoner Polizei bezeichnete die Beerdigungszeremonie am Montag als den größten Sicherheitseinsatz, den sie je durchgeführt hat. Elizabeth die II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben.

