Leah Tutu verabschiedet sich von ihrem Mann und mit ihr ganz Südafrika von Desmond Tutu. In der St.-Georgs-Kathedrale in Kapstadt begann am Samstagmorgen die Trauerfeier für den vor knapp einer Woche verstorbenen Friedensnobelpreisträger und früheren Erzbischof, auch der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa nahm teil. Tutu galt Schwarzen wie Weißen in Südafrika als das Gewissen ihrer Nation. Er erhielt im Jahr 1984 den Friedensnobelpreis für seinen gewaltfreien Widerstand gegen die Rassentrennung in Südafrika. Ein Jahrzehnt später erlebte er das Ende der Apartheid. 1994 stand Tutu an der Seite seines Freundes und Mitstreiters Nelson Mandela, als dieser nach vielen Jahren der Haft der erste schwarze Präsident Südafrikas wurde. 1996 ging Tutu nach zehn Jahren als Erzbischof von Kapstadt in den Ruhestand. Der weltweit bekannte Menschenrechtler wurde 90 Jahre alt.

