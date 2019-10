O-TON ALEXEI LEONOW, KOSMONAUT: "Ich bin am Rande der Luftschleuse und fühle mich großartig. Unter mir sehe ich die Wolken und das Meer." Dies sind die Worte von Alexei Leonow. Der russische Kosmonaut brach 1965 als erster Mensch zu einem Weltraumspaziergang auf. Der Weltraum war zu dieser Zeit noch völliges Neuland. Erst vier Jahre hatte Juri Gagarin als erster Mensch im All Geschichte geschrieben. Der Ausgang einer Raummission war ungewiss, das musste auch Leonow bestellen. Sein Raumanzug hatte sich so mit Luft gefüllt, dass er Schwierigkeiten hatte, zurück in die Raumkapsel zu gelangen. Doch die Mission glückte und jedermann in der Sowjetunion kannte seinen Namen. 1975 flog Leonow erneut in den Weltraum, für die erste Weltraummission, die die Sowjetunion und die USA gemeinsam unternahmen. Anschließend half er bei der Ausbildung von Kosmonauten. Für seine Verdienste wurde der Pionier der Raumfahrt zwei Mal als Held der Sowjetunion geehrt. Am Freitag starb Alexei Leonow nach langer Krankheit. Er wurde 85 Jahre alt.