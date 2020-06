Trauerfeier für George Floyd: In Houston im US-Bundesstaat Texas fand am Dienstag der Abschied statt von George Floyd, dem Afroamerikaner, der vor gut zwei Wochen in Minneapolis gestorben war, nachdem ein hellhäutiger Polizist fast neun Minuten lang sein Knie in Floyds Nacken gedrückt hatte. Seitdem gibt es massenhafte Proteste in weiten Teilen der USA gegen Rassismus und Polizeigewalt. Das Mitglied im US-Repräsentantenhaus für die Demokratische Partei, Al Green, sagte: "Die Botschaften des Präsidenten sind sehr schlecht für das Land. Und seine jüngste Botschaft, das Militär einzusetzen, um das zu erreichen, was er Recht und Ordnung nennt. Wir, die wir in dieser Bewegung schon so lange sind, wie ich es bin, wir verstehen, was er damit meint. Nämlich Ordnung und Recht als entgegengesetzt zu dem, was Recht und Ordnung bedeuten. Ordnung und Recht meint, dass man eine Ordnung einführt und das Recht dann dem anpasst. Das ist eine schlechte Nachricht, denn genau das führt zu Todesfällen wie dem von George Floyd, überall auf der Welt. Es ist Zeit, dass Wandel kommt! Ich glaube, wir erleben jetzt gerade einen solchen Moment, in dem eine Bewegung entsteht. Ich glaube, wir können den Unterschied ausmachen!" Der Präsidentschaftsbewerber der Demokratischen Partei, Joseph "Joe" Biden, wandte sich mit einer Video-Botschaft an die Trauergemeinde. Er hatte sich zuvor mit der Familie von George Floyd getroffen. Biden sagte, er sehe das Land an einem "Wendepunkt der Geschichte" und versucht damit, sich verstärkt als Alternative zu Präsident Donald Trump anzubieten.