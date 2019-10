So sehen sie aus: Die 12 noch verbliebenen Kandidaten um den Parteivorsitze der SPD. Am Samstag hat in München die abschließenden SPD-Regionalkonferenz stattgefunden. Insgesamt gab es 23 Veranstaltungen. Eins der bekanntesten Gesichter untern den Anwärtern: Bundesfinanzminister Olaf Scholz. "Es geht hier um die SPD. Das ist das, was die Mitglieder bewegt und auch mich zum Beispiel und Klara Geywitz, wenn wir kandidieren. Und ich glaube, dass wird auch den entscheidenden Moment ausmachen, für das, was nachher die Mitglieder entscheiden. Sie wollen, dass die SPD so stark wird, wie sie sein muss, damit unsere Gesellschaft gut funktioniert." Jedes Team hatte jeweils 9 Minuten Redezeit. Denn es mussten immer eine Frau und ein Mann zusammen antreten. Hier die sehr unterschiedlichen Gedanken zu den vorgestellten Kandidaten von einigen der anwesenden SPD-Mitgliedern am Samstag in München: (O-TON SPD-MITGLIED BEATE BIDJANBEG) "Ich wähle die Jüngsten, weil es höchste, höchste Zeit ist, dass die Jungen mal rangehen. Also Kampmann - Roth." (O-TON SPD-MITGLIED GERD KRANER) "Ich bin noch ziemlich unentschlossen. Aber ich glaube, das Paar Stegner-Schwan wird das Rennen machen, wird meine Stimme kriegen. Ich glaube, weil sie sich auch an der Parteispitze am besten durchsetzen können. Weil sie auch, aus meiner Sicht, auch für eine Integration in der Partei stehen können." Ab Montag können die Partei-Mitglieder dann abstimmen. Das Ergebnis soll am 26. Oktober vorliegen. Die endgültige Wahl ist für den Parteitag am 6.-8. Dezember vorgesehen.