Teile der chinesischen Mauer haben seit Dienstag wieder für Besucher geöffnet. In Zeiten des Coronavirus ist das eine gute Nachricht. Im Zuge der Krise, die ihren Ursprung mutmaßlich in der chinesischen Provinz Hubei hat, berichtete Chinas Regierung zuletzt immer wieder von Fortschritten im Kampf gegen das Virus. Sinkende Zahlen von Infektionen, weniger Todesfälle, die Millionenmetropole und das mutmaßliche Epizentrum des Virus Wuhan ist wieder offen für Arbeiter aus der Provinz. Am 8. April soll hier sogar die seit Ende Januar geltende Reisebeschränkung wieder aufgehoben werden. Doch so groß die Zuversicht zu sein scheint, ähnlich groß sind die Chancen, dass China einen Rückfall erleidet. Denn am Montag meldeten die Behörden mit 78 neu bestätigten Fällen den größten Anstieg der COVID-19-Infektionen seit Wochen. 74 davon seien aus dem Ausland eingeschleppt worden. Peking hatte bereits strenge Maßnahmen angekündigt, diejenigen zu testen, die aus dem Ausland oder anderen Orten in China angereist kommen. Jeder, der die Stadt betritt, muss mit Tests oder Quarantäne rechnen. Shenzen und Wuhan hatten ähnliche Szenarien angekündigt.