Die Wölfe im Wildpark Schorfheide, eine knappe Autostunde von Berlin entfernt, sind für die Besucher eine Attraktion. Bei der öffentlichen Fütterung der Tiere kann man zuschauen. Das Rudel hat in dem Wildpark ein Gehege, hier kommen sich Menschen und Raubtiere nicht in die Quere. In der freien Natur ist das schon einmal anders. In Deutschland lebten im Zeitraum 2017/2018 nach amtlichen Zahlen 75 Wolfsrudel, 30 Wolfspaare und 3 Einzeltiere. Die Wolfs-Vorkommen konzentrieren sich derzeit vor allem auf das norddeutsche Tiefland. Immer wieder war es zuletzt vorgekommen, dass Wölfe Nutztiere wie Schafe oder Ziegen reißen. Einen solchen Wolf einfach abzuschießen, ist problematisch. Der Europäische Wolf ist eine streng geschützte Tierart. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett nun eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes beschlossen, die den Interessenausgleich zwischen dem Schutz des Wolfes und dem Schutz von Weidetierhaltern regeln soll. Die Bundesregierung will damit auf Sorgen von Nutztierhaltern eingehen und klären, unter welchen Bedingungen Ausnahmen vom Artenschutz gemacht werden dürfen. Für eine Abschussgenehmigung durch die zuständigen Umweltministerien der Länder reicht es, wenn der Weidetierhalter einen ernsten Schaden durch Wölfe erleidet, der Schaden muss nicht die wirtschaftliche Existenz gefährden, wie in der Rechtsprechung bisher teilweise verlangt wurde. Davon würden auch Hobbytierhalter profitieren. Wenn Schäden bei Nutztierrissen keinem bestimmten Wolf eines Rudels zugeordnet werden können, sieht der Entwurf nun die Erlaubnis vor, einzelne Mitglieder des Rudels zu schießen, bis es zu keinen weiteren Schäden in dem betreffenden Gebiet mehr kommt. Eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung ist aber in jedem Einzelfall notwendig. Voraussetzung bleibt, dass die Weidetierhalter ihre Herden ausreichend schützen. "Wölfe ohne guten Grund abzuschießen ist und bleibt ausgeschlossen", heißt es in einer Mitteilung des Bundesumweltministeriums.