Am Wochenende nach dem Flugzeugabsturz von Karatschi wurden erste Tote der Katastrophe beigesetzt. In Lahore, von wo der Flug PK 8303 mit Ziel Karatschi gestartet war, fand am Samstagabend die Trauerfeier für den Flugbegleiter Farid Chaudhry statt. Wie 96 weitere Menschen an Bord kam auch er bei dem Umglück ums Leben. Der Flug der Pakistan International Airlines war im Landeanflug auf Karatschi als offenbar die Triebwerke ausfielen. Ob technische Probleme der Grund für den Absturz waren, soll in einer unabhängigen staatlichen Ermittlung festgestellt werden. Das hat die Regierung angekündigt.