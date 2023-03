STORY: Ein russischer Kampfjet ist nach Angaben des US-Militärs mit einer amerikanischen Überwachungsdrohne zusammengestoßen. Der Kampfjet habe den Propeller der Drohne berührt, die daraufhin in das Schwarze Meer gestürzt sei, teilt das US-Militär mit. Das US-Fluggerät sei routinemäßig in internationalem Flugraum unterwegs gewesen, als es von dem russischen Jet abgefangen und berührt worden sei. "Unsicheres und unprofessionelles" Handeln der russischen Seite habe den Vorfall verursacht, hieß es. Die USA bestellten am Abend den russischen Botschafter in Washington ein. Das russische Verteidigungsministerium erklärte dagegen, der russische Jet habe seine Waffen nicht eingesetzt und sei auch nicht in Kontakt mit der US-Drohne gekommen. Das Flugzeug sei wohlbehalten auf seinem Flugplatz angekommen. Die US-Drohne sei stattdessen aufgrund eines plötzlichen Manövers abgestürzt. Die US-Regierung warnte Moskau vor einer Eskalation. Es werde nun geprüft, Bildmaterial von dem Vorfall zu veröffentlichen, um für Aufklärung zu sorgen.

