Bilder des staatlichen iranischen Fernsehens zeigen brennende Trümmerteile der Boing 737-800 die kurz nach ihrem Start in Teheran abgestürzt war. Bei dem Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs am Mittwoch waren alle 176 Insassen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind nach ukrainischen Angaben auch drei Deutsche. Der Flieger von Ukraine International Airlines startete auf dem Imam-Chomeini-Flughafen in Teheran und ging etwa zehn Kilometer entfernt zu Boden. Die iranische Luftfahrtbehörde führte den Crash nach Angaben von iranischen Medien auf einen technischen Defekt zurück. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Rettungskräfte vom Flugschreiber, der mittlerweile gefunden wurde. Die ukrainische Botschaft im Iran zog am Mittwoch eine erste Stellungnahme zur möglichen Unglücksursache zurück und veröffentlichte eine zweite. Darin hieß es, die Ursachen des Absturzes seien noch nicht ermittelt. In der ersten Stellungnahme war noch von Triebwerksversagen die Rede gewesen und "Terrorismus" als Ursache ausgeschlossen worden. Medien berichteten ferner unter Berufung auf einen Vertreter der Flugaufsicht, der Pilot habe keinen Notruf abgesetzt. Die Bundesregierung sei bereit, bei den Untersuchungen zu helfen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin: "Wir sehen jetzt erst einmal die Zuständigkeit und Verantwortung der zuständigen Stellen im Iran. Deutsche Experten stehen bereit, bei dieser Aufgabe zu helfen. Wenn das gewünscht ist." Flüge ukrainischer Maschinen durch den iranischen Luftraum seien ab Donnerstag verboten, hieß es. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte an, alle zivilen Flugzeuge des Landes würden auf ihre Flugtauglichkeit geprüft. Die Lufthansa will die tägliche Verbindung von Frankfurt nach Teheran am Donnerstag wieder aufnehmen. Bei Überflügen sollen die Airlines des Konzerns allerdings den iranischen und den irakischen Luftraum umfliegen.