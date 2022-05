STORY: Spaniens Regierung hat am Dienstag einen Gesetzesentwurf zur Liberalisierung von Abtreibungen gebilligt. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Frauen über 16 Jahre auch ohne die Zustimmung ihrer Eltern Abtreibungen in Anspruch nehmen können. Außerdem soll die dreitägige Bedenkzeit entfallen. Gleichstellungsministerin Irene Montero erklärte: O-TON IRENE MONTERO "Es ist eine Botschaft der Unterstützung an die feministischen Bewegungen in den Vereinigten Staaten, in Polen und in all den Ländern, in denen die sexuellen und reproduktiven Rechte der Frauen bedroht sind." Passanten in Madrid sehen den Gesetzesentwurf unterschiedlich. O-TON JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ "Ich denke, die Grenze sollte bei solch sensiblen Themen wie diesem bei 18 Jahren liegen. Nicht so sehr wegen einer Abtreibung, sondern wegen der Verantwortung, die Eltern haben." O-TON CRISTINA DIAZ "Ich finde es sehr gut. Ich denke, dass weibliche Personen, die 16, 17 Jahre alt sind, die Fähigkeit haben, zu entscheiden, dass sie kein Kind haben wollen, was ihr Leben besonders in diesem Alter verändert." Neben Veränderungen im Abtreibungsrecht plant die linke Minderheitsregierung auch zusätzliche Krankheitstage für Menstruierende. Damit wäre Spanien das erste Land Europas, das Frauen mit schmerzhafter Periode eine staatlich bezahlte Auszeit zugesteht. Der Gesetzentwurf muss noch einer öffentlichen Anhörung, einer weiteren Lesung im Kabinett und einer Abstimmung im Unterhaus unterzogen werden. Die Verabschiedung des Gesetzes ist somit noch Monate entfernt.

