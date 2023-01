STORY: In der US-Hauptstadt Washington D. C. sind am Freitag tausende Abtreibungsgegner zum traditionellen „Marsch für das Leben“ zusammengekommen. Es handelte sich bereits um die 50. Ausgabe dieser Demonstration. Die Teilnehmer zeigten sich größtenteils zufrieden mit dem jüngsten Urteil des Obersten Gerichtshofs, der im vergangenen Sommer das landesweite Recht auf Abtreibungen gekippt hatte. Zugleich fordern sie ähnliche Richtersprüche auf Ebene aller Bundesstaaten. Hier die Stimme einer Demo-Teilnehmerin: "Ich denke, dass es immer noch einige Änderungen geben muss, von Staat zu Staat. Dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen, ab wann Abtreibungen stattfinden können. Und wir meinen ja, dass es gar keine Abtreibung geben sollte. Also, es gibt noch viel zu tun." Im Unterschied zu den Demonstranten hält der US-Präsident Joe Biden die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für falsch. Seine Sprecherin teilte mit, er werde weiterhin auf das Recht von Frauen hinweisen, selbst über ihre Gesundheit zu entscheiden. Die Vorgänger am Obersten Gerichtshof der USA hatten 1973 noch ein landesweites Recht auf Abtreibung festgestellt. Als Reaktion wurde 1974 erstmals der jährliche „Marsch für das Leben“ veranstaltet.

