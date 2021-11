In den USA ist der mutmaßliche Amokfahrer, der am Wochenende einen Geländewagen in eine Weihnachtsparade unweit von Milwaukee gesteuert haben soll, am Dienstag vor Gericht erschienen. Gegen den 39-jährigen Darrell Brooks wurde eine Kaution von 5 Millionen Dollar verhängt und eine Anklage wegen fünffacher vorsätzlicher Tötung festgestellt. Allerdings wurden die Anklagepunkte festgelegt, bevor bekannt wurde, dass es ein sechstes Todesopfer des Anschlags gab. Dabei handelt es sich laut der Staatsanwälte um einen achtjährigen Jungen. Brooks ist in drei weiteren Bundesstaaten vorbestraft, kurz vor dem Angriff war eine Anzeige gegen ihn wegen häuslicher Gewalt bei der Polizei eingegangen. Am Sonntag wurde er in der Nähe des Tatorts verhaftet, nachdem er mit seinem Auto durch die Paraderoute gefahren war. Neben den sechs Toten wurden mindestens sechzig weitere Menschen verletzt.

