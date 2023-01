STORY: Beeindruckende Motorrad-Show des indischen Militärs in Neu-Delhi. Anlass war eine Parade zum Tag der Republik am Donnerstag in der Hauptstadt. Unter den aufmerksamen Gästen befand sich auch der indische Premierminister Narendra Modi, der Besuch vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi hatte. Die Motorrad-Spezialeinheit trägt auch den Namen "Dare Devils". Und der Fantasie für Kunststücke, die mit einem Zweirad und einigen waghalsigen Personen möglich sind, scheinen keine Grenzen gesetzt. Indien erlangte am 15. August 1947 die Unabhängigkeit von der britischen Herrschaft. Doch erst am 26. Januar 1950 erklärte sich das Land mit der Verabschiedung seiner Verfassung zu einer souveränen Republik - also vor 73 Jahren.

