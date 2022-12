STORY: Donnerstag, 11.00 Uhr in Deutschland - und damit Zeit für den Probealarm am bundesweiten Warntag. Aus vielen Handys schrillten die Alarmglocken. Mobiltelefonbesitzer erhielten erstmals zusätzlich über das Cell-Broadcast-System eine Warnung. Dabei geht eine automatische Benachrichtigung an jedes Mobilfunkgerät, das zum Zeitpunkt des Alarms eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft. Stimmen dazu aus Berlin: "Ich habe mich erstmal erschrocken aber dann wars ganz aufregend. Genau. Aber ansonsten, nee, war ja nichts schlimmes und ich denke wenn eine Gefahrenwarnung kommt und jeder sollte sie mitkriegen dann ist es das, was am effektivsten ist weil Radio und Nachrichten hören ja nicht alle." "Also ich habe heute keine Warnbenachrichtigung bekommen." FRAGE. WORAN KANN DAS GELEGEN HABEN, WAR IHR HANDY AUS? "Nein, also wir saßen auch nebeneinander in der Bahn und bei mir ist es nicht angekommen." Auch bei der Feuerwehr in Köln heulten um 11.00 Uhr die Sirenen. Verbreitet wurde der Probealarm zusätzlich über Radio- und Fernsehsender. Wer Warn-Apps wie Nina oder Katwarn auf seinem Smartphone installiert hat, bekam auch auf diesem Weg einen Hinweis auf die Probewarnung. Für die Feuerwehr und andere Behörden ist so ein Probealarm wichtig: "Erstens für uns, damit wir wissen, dass unsere Systeme und auch unsere Absprachen mit den einzelnen Behörden, anderen Instanzen, die da angefolgt sind, dass die funktionieren und zu zweitens ist es wirklich nochmal Training für die Bevölkerung, dass sie wissen, wenn diese Sirenen erklingen, dass man sich das einfach nochmal ins Gedächtnis ruft. Was muss ich dann eigentlich machen? Was, was ist eigentlich meine Maßnahme, die dieser Sirenenton hervorruft, nämlich sich so schnell wie möglich informieren. Entweder über Radio, übers Internet, aber dann bitte schön nur über die richtigen Seiten, also sprich Stadt Köln, Feuerwehr Köln-Seiten, sodass sie keine Fake-News bekommen." Ausgelöst wurde die Warnung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Mit dem bundesweiten Warntag will die Behörde herausfinden, wie viele Menschen eine Warnung vor Gefahren im Ernstfall erreichen würde. Beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 hatte es noch viele Probleme gegeben.

