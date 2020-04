Die Maschinen in der Druckerei Wenzel in München laufen derzeit auf Hochtouren. Hier werden Plexiglasscheiben für Trennschutz- bzw. Spuckschutzwände zugeschnitten. In Zeiten von Corona sind die nämlich stark nachgefragt. Gemeinsam mit der Druckerei Wenzel ist auch die Firma Repro Ruppert in dieses Geschäft eingestiegen. Eigentlich hat sich Repro Ruppert auf Fotokopien, farbige Großkopien und Druckservice aller Art spezialisiert. Doch durch die Corona-Krise, sei dieses Geschäft ganz zusammengebrochen, sagt Junior-Chef Sebastian Ruppert: "Wir haben jetzt seit den letzen drei, vier Wochen keine Laufkundschaft mehr gehabt, von der wir eigentlich leben, auch unsere ganzen Handwerker machen keine Werbeartikel mehr oder fangen nicht mehr an, sich ihre Autos zu beschriften. Das ist schon ein ganzer Teil, was wir jetzt mit dem kompensieren können, dass wir einfach normal weitermachen können, unsere Läden aufrechterhalten und unsere Mitarbeiter behalten können." Die Auftragslage ist auch deswegen gut, da neben den Standardmaßen auch individuelle Bedürfnisse des Einzelhandels in Höhe und Breite gefertigt werden können. Die Anfertigung dieser Spezialanfertigungen würde rund ein bis zwei Tage dauern, sagt Ruppert. Zu den Neukunden zählt auch Claudia Kraus, Inhaberin der "Papierblume Pullach". Sie habe die 110 Euro für ihre Trennwand gerne bezahlt, sagt sie. Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Zusätzlich gibt es auch einen Aufkleber, der am Boden auf den richtigen Abstand hinweist. Am Mittwoch richtet Ruppert die erste Schule in Unterhaching ein. Das Neugeschäft läuft prächtig - dank Corona.