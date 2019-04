Laut dem ADAC können Abbiege-Assistenten entscheidend dabei helfen, Unfälle mit Lkws zu verhindern. Immer wieder kommt es zu schwerwiegenden Zusammenstößen, weil kleinere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer, Fußgänger und Kinder in den toten Winkel von Lkws geraten. In den Bereich also, der auch über die Rückspiegel nicht eingesehen werden kann. Die Abbiege-Assistenten sorgen mit Kameras, Sensoren, oder einer Kombination aus beidem dafür, dass die Fahrer gewarnt werden, wenn sich ein Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich befindet. Volker Sander vom Technikteam des ADAC erklärt, dass das Vertrauen in die Systeme eine wichtige Rolle dabei spielt, Unfälle zu vermeiden. "Interessant war auch zu sehen, wie es aussieht mit Fehlauslösungen. Auch hier gibt es eklatante Unterschiede zwischen den Systemen, das heißt, wir haben Systeme, die nicht ausgelöst haben, andere, die sehr häufige Fehlauslösungen haben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt für die Akzeptanz solcher Systeme." Die Häufigkeit der Meldungen hängt vom Hersteller ab, und davon, ob die Systeme etwa zwischen Radfahrern, Verkehrszeichen, Ampeln oder Bäumen unterscheiden können. Assistenten von, Mobileye oder LUIS haben hier gut abgeschnitten, den Hersteller MEKRA Lang stuft der ADAC als Testsieger ein, bei dem es keinerlei Fehlauslösungen gab. Eine gesetzliche Pflicht für die Verwendung von Abbiegeassistenten gibt es derzeit noch nicht, allerdings hat das Verkehrsministerium im letzten Jahr Fördergelder für Abbiegeassistenten bereitgestellt. Der ADAC empfiehlt jedoch eine Wiederholung und Aufstockung der Förderung, denn alle Assistenten - so das Urteil des ADAC - entsprechen den Auflagen des Verkehrsministeriums.