STORY: Weihnachtsstimmung auf Schalke. Nach mehrjähriger Pause haben sich am Sonntag erneut rund 16.000 Fans des Fußballvereins in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen versammelt - um gemeinsam in weihnachtlicher Vorfreude zu schwelgen. Mit Bühnenprogramm und deutschen sowie internationalen Weihnachtsliedern. Die Organisatoren verwandelten das Schalke-Stadion in einen Konzertsaal in winterlicher Umgebung. In seiner fünften Auflage ist das Weihnachtssingen auf Schalke inzwischen zur Tradition geworden. Auch Annegret Södling, Christa Dreifeld und Uschi Bühnen waren am Wochenende dabei: "Ich bin Schalker durch und durch. Das macht immer wieder Spaß, hierhin zu kommen beim Schalke-Singen, zum Adventssingen." "Und wir kommen schon seit vielen Jahren." "Ja, seit dem ersten Mal." "Das nehmen wir immer mit." "Find ich gut. Sie haben sich Mühe gemacht. Man kann alles verstehen." Der FC Schalke 04 ist in der Gelsenkirchener Weststadt beheimatet und sieht Weihnachten auf dem derzeit 18. Platz der Bundesliga entgegen.

Mehr