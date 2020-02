Ein Fußballprofi zu sein, war lange ein Traum für Ezzeldine Bahader. Aber für den Mann aus Kairo blieb es viele Jahrzehnte lang nur ein Hobby. Jetzt ist er 75 und will es endlich wissen. In einem Alter, in dem andere längst den Sport an den Nagel gehängt haben, plant er eine Profikarriere. O-TON BAHADER: "Ich sehe mich selbst als einen noch jungen Spieler. Aber ich hab' noch einen langen Weg vor mir. Ich habe noch nicht genug trainiert und bin immer noch nicht müde. Ich werde spielen." Bahader ist Vater von vier Kindern und sechsfacher Großvater. Schon als kleiner Junge spielte er auf den Straßen von Kairo Fußball. Jetzt, fast 70 Jahre später hat er sich einem ägyptischen Klub aus der dritten Liga angeschlossen. Sein Trainer Mahmoud Refaat war anfangs skeptisch. O-ton REFAAT "Ich sagte: "Lass es uns versuchen". Als wir anfingen, merkten wir, dass er bereit ist, an vielen Dingen zu arbeiten. Wir dachten erst, dass sein Alter ein Problem sein könnte, vor allem, wenn es um die Muskelkraft und die körperliche Belastbarkeit geht. Aber dann fingen wir an zu trainieren und dachten: wieso nicht, es ist möglich." Mit 75 Jahren ist Bahader der älteste offiziell registrierte Fußballspieler Ägyptens. Was ihm an jugendlichem Schwung fehlen mag, macht er laut seinem Trainer durch Motivation wieder wett. O-TON BAHADER "Für mich geht es nicht nur darum, der älteste Spieler zu sein. Ich will der älteste Spieler sein und gleichzeitig gut spielen. Wenn ich nur den Titel des ältesten Spielers erhalte, indem ich ins Guinness Buch der Weltrekorde aufgenommen werde, aber gleichzeitig nicht gut spiele, habe ich mein Ziel nicht erreicht. Der Rekord für den ältesten Fußballprofi der Welt liegt derzeit bei 73 Jahren. Um diese Marke offiziell zu knacken, muss Bahader mindestens zweimal 90 Minuten für seinen Verein spielen. Bis März will er seinen Traum auf dem Platz verwirklichen.