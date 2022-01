"Lernt euer kulturelles Erbe kennen!" Das ist die Botschaft der ägyptischen Lehrerin Hoda Abdelazziz Sie bringt ihren Schülern bei, Hieroglyphen zu lesen O-TON HODA ABDELAZIZ, LEHRERIN: "Ich rufe alle dazu auf, die ägyptische Identität nicht zu vergessen und unsere Sprache kennenzulernen. Wartet nicht auf andere, die sie übersetzen. Es ist ein Grundrecht jedes Ägypters und jedes Schülers, das zu verstehen, was auf den Mauern aufgeschrieben wurde." Die Schrift zu lesen ist schwierig Jedes Symbol hat eine eigene Bedeutung Bei den Kindern kommt der Unterricht gut an "Es ist die Sprache unserer Vorfahren aus der Zeit der Pharaonen, deshalb will ich sie lernen. Das wichtigste, was ich gelernt habe, sind die Dinge, die damals in Ägypten passierten." Die Ägypter verwendeten die Schrift 5000 Jahre lang Dann geriet sie in Vergessenheit Heute können sie nur noch Archäologen lesen

